После оскорбления Байденом российского президента Россия может поставить Украину в сложное положение, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Теперь появились новые возможности, которые можно использовать в отношении Украины и Донбасса, а также по внешнеполитическим направлениям, сказал эксперт.

«Раз мы понимаем, что санкции будут вводиться все равно, о чем Байден недвусмысленно дал понять, то, собственно говоря, что нам сдерживать-то себя на любом украинском направлении?» — отметил Корнилов.

На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Интервью Корнилова можно прочитать на нашем сайте.

Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского президента «убийцей». Он также заявил о том, что президент России должен заплатить за попытки вмешательства в американские выборы.