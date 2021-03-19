Теперь появились новые возможности, которые можно использовать в отношении Украины и Донбасса, а также по внешнеполитическим направлениям, сказал эксперт.
«Раз мы понимаем, что санкции будут вводиться все равно, о чем Байден недвусмысленно дал понять, то, собственно говоря, что нам сдерживать-то себя на любом украинском направлении?» — отметил Корнилов.
По его мнению, это только начало нового уровня взаимоотношений между Москвой и Киевом, и Байден дал этим отношениям старт. По словам Корнилова, кризис российско-американских отношений может открыть для России новые возможности в отношении Украины.
Интервью Корнилова можно прочитать на нашем сайте.
Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского президента «убийцей». Он также заявил о том, что президент России должен заплатить за попытки вмешательства в американские выборы.