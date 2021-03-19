Замглавы ОП отметил, что сейчас ужесточают карантин именно в регионах, поскольку местным властям виднее, есть ли для этого необходимость.
«В Киеве сейчас плохо. Ивано-Франковская область, Закарпатье, Житомирщина, Виннитчина закрыты… Думаю, что Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы», — сказал Тимошенко.
При этом, к примеру, в Днепропетровской и Харьковской областях пока заняты только 30% коек, поэтому там локдаун и не вводят, пояснил Тимошенко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что закрывает столицу на частичный локдаун с 20 марта по 9 апреля в связи с ускорением распространения COVID-19. В столице все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Общественный транспорт продолжит работать.
За последние сутки на Украине зафиксировали 15 850 новых случаев коронавируса, что стало самым большим показателем с начала года.