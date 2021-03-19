Вслед за Киевом на жесткий карантин может закрыться и Киевская область. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко в ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1»

Замглавы ОП отметил, что сейчас ужесточают карантин именно в регионах, поскольку местным властям виднее, есть ли для этого необходимость.

«В Киеве сейчас плохо. Ивано-Франковская область, Закарпатье, Житомирщина, Виннитчина закрыты… Думаю, что Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы», — сказал Тимошенко.

При этом, к примеру, в Днепропетровской и Харьковской областях пока заняты только 30% коек, поэтому там локдаун и не вводят, пояснил Тимошенко. Ляшко объяснил, как подхватил коронавирус после прививки AstraZeneca © Facebook, Виктор Ляшко

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что закрывает столицу на частичный локдаун с 20 марта по 9 апреля в связи с ускорением распространения COVID-19. В столице все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Общественный транспорт продолжит работать.

За последние сутки на Украине зафиксировали 15 850 новых случаев коронавируса, что стало самым большим показателем с начала года.