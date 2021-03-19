Администрация президента США Джо Байдена прорабатывает дополнительные санкции для блокировки газопровода «Северный поток - 2», сообщило агентство Bloomberg 18 марта со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией

По их данным, ограничения могут коснуться компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, а также страховой компании, работающей с судами, прокладывающими газопровод.

Могут быть введены санкции и против компаний, которые предоставляют вспомогательные суда и материалы для проекта.

«Северный поток – 2»: Берлин предлагает Вашингтону «водородную сделку» на Украине © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее Госдеп не стал вводить новых санкций против компаний, участвующих в проекте, ограничившись повторением ограничений, уже введенных против судов, прокладывающих трубопровод, и компаний, владеющих ими.

Сообщалось, что Байден испытывает сильное желание остановить «Северный поток — 2», однако при этом не хочет испортить отношения с Германией, отстаивающей проект.