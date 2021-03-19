По их данным, ограничения могут коснуться компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, а также страховой компании, работающей с судами, прокладывающими газопровод.
Могут быть введены санкции и против компаний, которые предоставляют вспомогательные суда и материалы для проекта.
Bloomberg отмечает, что представители как демократов, так и республиканцев в Конгрессе требуют от администрации Байдена принятия более жестких мер для блокировки строительства газопровода.
Ранее Госдеп не стал вводить новых санкций против компаний, участвующих в проекте, ограничившись повторением ограничений, уже введенных против судов, прокладывающих трубопровод, и компаний, владеющих ими.
Сообщалось, что Байден испытывает сильное желание остановить «Северный поток — 2», однако при этом не хочет испортить отношения с Германией, отстаивающей проект.