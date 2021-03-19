«Место в авто только кажется безопасным. Пассажир, который не пристегивается на заднем сиденье, в случае лобового столкновения рискует вылететь из машины, а также травмировать других пассажиров или водителя. В 75% случаев выбрасывания из авто люди погибают. Пристегивайся — не бойся», — говорится в комментарии к видео.
Ролики снимаются в рамках кампании по повышению уровня безопасности дорожного движения, которую совместно реализуют Национальная полиция Украина и Консультативная миссия ЕС на Украине.
Кампания по повышению уровня безопасности дорожного движения стартовала 17 марта. Ранее в Патрульной полиции показали первое видео, которое также рассказывало об опасностях при езде с непристегнутыми ремнями безопасности.
Ранее сообщалось, что за 2020 год произошло более 168 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3541 человек и 31 974 человека получили травмы.