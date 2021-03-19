Патрульная полиция Украины выпустила еще один мультипликационный ролик с монстром, в котором рассказывают о страшных последствиях, если не пристегнуться ремнем безопасности. Соответствующее видео 19 марта опубликовано в YouTube-канале полиции

Доктор Зло и Аладдин: политики Украины превратились в мультгероев © depo.ua/toonme

Ролики снимаются в рамках кампании по повышению уровня безопасности дорожного движения, которую совместно реализуют Национальная полиция Украина и Консультативная миссия ЕС на Украине.

Кампания по повышению уровня безопасности дорожного движения стартовала 17 марта. Ранее в Патрульной полиции показали первое видео, которое также рассказывало об опасностях при езде с непристегнутыми ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что за 2020 год произошло более 168 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3541 человек и 31 974 человека получили травмы.