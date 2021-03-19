«Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают… Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте [сделанном] за 48 часов», — заявил Степанов.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Мэр Львова Андрей Садовый не стал дожидаться решения Кабмина и объявил ужесточение карантинных ограничений с 19 марта. Также облегченную версию локдауна вводят в Киеве, Полтаве и Тернополе.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того, чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.