Украина сделает обязательным условием въезда в страну негативный ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть сделан за 48 часов до въезда. Об этом 19 марта заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

Ученые выяснили, как УЗИ влияет на коронавирус © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Мэр Львова Андрей Садовый не стал дожидаться решения Кабмина и объявил ужесточение карантинных ограничений с 19 марта. Также облегченную версию локдауна вводят в Киеве, Полтаве и Тернополе.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того, чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.