Верховный суд завел дело по иску китайских компаний-акционеров «Мотор Сич», которые требуют отменить указы президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из КНР. Об этом 19 марта «РБК-Украина» сообщили адвокаты компаний-акционеров

«Верховный суд потребовал от Службы безопасности Украины как соответчика по иску предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций Совету национальной безопасности и обороны о применении санкций к компаниям из КНР, которые впоследствии были утверждены указом президента Украины», — говорится в сообщении.

Гвоздь в крышку гроба: чем обернется для Украины национализация «Мотор Сич» © Посольство Украины в КНР и Монголии

По словам адвокатов, китайские акционеры АО «Мотор Сич» Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A. ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании «Мотор Сич» и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний.

В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов. 11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.