«Верховный суд потребовал от Службы безопасности Украины как соответчика по иску предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций Совету национальной безопасности и обороны о применении санкций к компаниям из КНР, которые впоследствии были утверждены указом президента Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что судебные заседания по иску китайских акционеров «Мотор Сич» назначены в Верховном суде на 5 апреля и 22 апреля.
По словам адвокатов, китайские акционеры АО «Мотор Сич» Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A. ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании «Мотор Сич» и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины.
В конце января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний.
В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов. 11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.