Ультразвуковое сканирование способно уничтожить клетки коронавируса COVID-19, повреждая их оболочку. Об этом 18 марта сообщило Daily Mail со ссылкой на новые исследования, проведенные в Массачусетском технологическом институте (США)

Ученые провели компьютерное моделирование и создали модель общего коронавируса, который включает COVID-19, грипп и ВИЧ. Отмечается, что на частотах 25 и 50 МГц клеточная поверхность коронавируса распадается и разрушается менее чем за одну миллисекунду.

«Эти частоты и интенсивности находятся в пределах диапазона, который безопасно используется для медицинской визуализации», — заявил профессор прикладной механики в Массачусетском технологическом институте и ведущий автор исследования Томаш Вержбицкий.

Также сообщается, что ультразвук используют как метод лечения камней в почках. Поэтому ученые призывают к дальнейшим исследованиям относительно его применения для лечения коронавируса. На Украине нашли новый штамм коронавируса — СМИ © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

За минувшие сутки в мире диагностировали более 546 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, США и Индии.

За все время пандемии в мире от коронавируса вылечились более 98 млн человек. В настоящее время насчитывается более 21 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 2 702 478 смертей от COVID-19.