Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — очень опытный политик, и с ней можно договориться. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Василий Стоякин

По словам автора, в украинской политике в принципе немного людей, которым можно доверять после заключения соглашения — в первую очередь это Тимошенко и один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Именно поэтому с ними так сложно договориться — они серьезно воспринимают договоренности.

«У Тимошенко есть фиксированный электорат, который не рассеялся, даже несмотря на ряд серьезных политических поражений, и небольшая, но дисциплинированная фракция (24 человека маловато, конечно, но на безрыбье…)», — добавил Стоякин.

Зеленский — Тимошенко: состоится ли коалиция на двоих © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua

«К системной работе она, правда, неспособна, зато она знает все и обо всех. 24 года в политике все же… Причём — на верхних этажах этой политики. Тимошенко — это Тимошенко: вечно молодая, вечно энергичная, безумно пассионарная. Звезда первой величины», — пишет автор.

Подробнее о возможной коалиции политсил Зеленского и Тимошенко читайте в статье на сайте Украина.ру.