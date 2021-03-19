Последователей украинских неонацистов задержали в РФ

В Геленджике и Ярославле арестованы участники украинской неонацистской группировки «М.К.У». Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности, которую цитирует Telegram-канал Украина.ру

В Геленджике задержано 13 участников группировки, еще один — в Ярославле.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 и 2 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК России пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, группа создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, использующим псевдоним Егор Яковлев.

От Краснова и других украинских членов «М.К.У.» из Харькова и Киева радикалы получали инструкции по подготовке терактов, массовых убийств и насильственных акций. Группа радикалов устраивала тренировки для отработки навыков, кроме того, занималась избиением бездомных и представителей молодежных субкультур. «Маньяки. Культ убийц»: последователей украинских неонацистов поймали в Воронеже © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Отмечается, что в 2020 году главарь «М.К.У.» призвал сторонников к активизации террористической деятельности в РФ. Для демонстрации приверженности нацистским идеям радикалы сожгли копию Знамени Победы и отправили видеоотчет на Украину.

У радикалов изъяли материалы нацистской тематики, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Ведутся следственные действия, по их окончании задержанным объявят меру пресечения.

Ранее, в феврале, ряд радикалов из «М.К.У.» задержали в Воронеже.