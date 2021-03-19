У пациентов с COVID-19, которые проходили специфическую противовирусную терапию, при ультрафиолетовом свете могут светиться ногти. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в комментарии РИА Новости 18 марта

По словам врача, точные причины этого явления пока неизвестны. Жить по-новому. Доктор Комаровский перечислил положительные последствия коронавируса © Facebook Евгения Комаровского

«Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки», — сказал Тимаков.

Он подчеркнул, что светящиеся ногти — не симптом коронавируса, такая особенность появляется у пациентов, принимавших при лечении от COVID-19 противовирусные препараты.

Светятся ногти и на руках, и на ногах, добавил Тимаков. Когда они отрастают, свечение пропадает.