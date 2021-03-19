По словам врача, точные причины этого явления пока неизвестны.
«Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки», — сказал Тимаков.
Он подчеркнул, что светящиеся ногти — не симптом коронавируса, такая особенность появляется у пациентов, принимавших при лечении от COVID-19 противовирусные препараты.
Светятся ногти и на руках, и на ногах, добавил Тимаков. Когда они отрастают, свечение пропадает.