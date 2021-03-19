Трубопровод «Северный поток – 2» — это «ловушка» для стран Европы, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил 18 марта во время совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве. Трансляцию вели украинские телеканалы

«Плохая сделка»: Блинкен предостерег участников «Северного потока – 2» © Twitter, Secretary Antony Blinken

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность применения дополнительных санкций в отношении участников строительства «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.