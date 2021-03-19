«Мы не обошли тему энергетики и энергетической безопасности Европы. Ценим, что Литва всеми своими возможными инструментами противодействует реализации "Северного потока — 2" — проекта, который является ловушкой не только для Украины, но и для всех стран Европы», — сказал Зеленский.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность применения дополнительных санкций в отношении участников строительства «Северного потока – 2».
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.