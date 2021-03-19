На Украине за сутки зафиксировали 15 850 новых COVID-случаев, что стало самым большим показателем с начала года. Об этом 19 марта сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов

За сутки показатель вырос почти на 800 случаев. Госпитализировали 4444 человека, скончались 262 человека и 4592 пациента выздоровели.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях. Путь в здравницу. Как украинцам попасть в Крым на реабилитацию после коронавируса © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

За все время пандемии коронавирусом в стране заболели 1 519 926 человек, выздоровели 1 248 782 человека, скончались 29 515 человек.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Мэр Львова Андрей Садовой не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. Также локдаун вводят в Киеве, Полтаве и Тернополе.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп.

Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.