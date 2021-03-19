Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Лукашев рассказал, что возле входа в сессионный зал Рады полицейский потерял сознание.
«Он задыхается от штына, от IQOS. Там в кулуарах невозможно находиться», — заявил он.
В связи с этим Лукашев попросил Стефанчука сделать соответствующее объявление.
«Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады и депутатам. Верховная Рада не является IQOS-friendly, поэтому я очень прошу использовать [их] только в тех местах, которые отведены для употребления соответствующих средств. Буду очень признателен, потому что уважение к правам человека начинается с того, что мы создаем возможности», — объявил первый вице-спикер.
Позже Лукашев пожаловался, что журналисты из «незакрытых, неоппозиционных» каналов также регулярно нарушают это правило, из-за чего мужская уборная постоянно находится в задымленном состоянии.
«Лучше пусть пьют, чем травят наш воздух!» — сказал парламентарий.
Стефанчук предложил не выносить на голосование предложение по поводу мужского туалета и продолжить рассматривать правки к законопроектам.