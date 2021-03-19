Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил всем компаниям-участникам проекта «Северный поток-2» об угрозе американских санкций. Он написал об этом в своем в Twitter-аккаунте 18 марта

«Администрация [президента США Джо] Байдена дала понять, что "Северный поток-2" — плохая сделка. Мы продолжаем отслеживать активность и предупреждаем, что любое лицо, участвующее в трубопроводе "Северный поток-2", может подвергнуться санкциям», — подчеркнул Блинкен.

The Biden administration has made clear the Nord Stream 2 is a bad deal. We continue to monitor activity and warn any entity involved in the Nord Stream 2 pipeline will risk sanctions. We are committed to complying with the Congressional legislation in this regard. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 18, 2021

Сенаторы США просят Байдена ввести новые санкции против «Северного потока — 2» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока-2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.