«Украина, как никто, заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле», — подчеркнул Ермак.
Он также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня.
Ранее, 17 марта, в Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения «режима тишины». Все нарушения зафиксированы на территории ДНР.
В ОБСЕ констатировали, что в последнее время участились заявления о готовности сторон конфликта в Донбассе прибегнуть к силовому его решению, и в связи с этим призвали стороны не прибегать к эскалации.