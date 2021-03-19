Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи политических советников лидеров «нормандской четверки» предложил принять совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня в Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины 18 марта

«Мы не можем делать вид, что придерживаемся режима тишины» — Кравчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк подчеркнул Ермак.

Он также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня.

Ранее, 17 марта, в Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения «режима тишины». Все нарушения зафиксированы на территории ДНР.

В ОБСЕ констатировали, что в последнее время участились заявления о готовности сторон конфликта в Донбассе прибегнуть к силовому его решению, и в связи с этим призвали стороны не прибегать к эскалации.