Ради завершения проекта «Северный поток – 2» без дальнейших санкций США германское федеральное правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель предложило администрации Джо Байдена увеличение своей поддержки Украине. Об этом 18 марта сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительстве ФРГ

Правительство Германии отвергает санкции США против «Северного потока — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк сообщил, что 19 марта на экономическом форуме в Берлине Меркель объявит о том, что немецкие компании будут более активно работать на Украине, так как в Германии понимают, что Россия якобы может направить транзит газа по газопроводу через Балтийское море, а не через Украину, несмотря на то что Москва неоднократно заверяла, что не желает этого делать.

В правительстве ФРГ также заявили, что Украина должна «сыграть центральную роль в "зеленой сделке" ЕС». Так, в среднесрочной перспективе Украина будет поставлять в Евросоюз 7,5 гигаватт «зеленого» водорода — почти пятую часть того количества водорода, которое должно быть произведено во всем ЕС к 2030 году (40 гигаватт).

Однако, как отмечается, для этого потребуются огромные инвестиции, чтобы преобразовать транзитный газопровод, который проходит через Украину из России, в водородный проект.

Ранее правительство Германии признало, что обсуждает с Вашингтоном на разных уровнях вопрос о санкциях и угрозах санкциями против «Северного потока – 2». Там отметили, что в результате этой работы в 2020 и 2021 годах состоялись демарши нескольких стран — членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций США.