«Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла… Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев в Украине 90%», — заявила Поклонская.
По ее словам, она осознает, что на Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность, но готова рискнуть, если это принесет пользу.
Поклонская была сотрудником органов прокуратуры Украины. После присоединения Крыма к России она стала прокурором республики. В 2016 году она была избрана депутатом Госдумы от «Единой России» и подала в отставку с поста прокурора.
В том же году на Украине открыли уголовные дела в отношении депутатов Государственной думы России, избранных на территории Крыма, в том числе в отношении Поклонской.