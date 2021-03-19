Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом России на Украине. Об этом она на днях сообщила в интервью телеканалу RT

Поклонская сделала интересное предложение Зеленскому © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

По ее словам, она осознает, что на Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность, но готова рискнуть, если это принесет пользу.

Поклонская была сотрудником органов прокуратуры Украины. После присоединения Крыма к России она стала прокурором республики. В 2016 году она была избрана депутатом Госдумы от «Единой России» и подала в отставку с поста прокурора.

В том же году на Украине открыли уголовные дела в отношении депутатов Государственной думы России, избранных на территории Крыма, в том числе в отношении Поклонской.