Своими заявлениями Байден только еще больше цементирует российско-китайский альянс. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Акопов отметил, что американская пресса сейчас пытается замять ситуацию вокруг оскорбления Байденом Путина и убирает новость об этом с первых полос.

По его мнению, за фразой Байдена не стоит никакой стратегии, она лишь демонстрирует, что отношения государств зашли в тупик. «Истерика от бессилия»: Байден заявил, что считает Путина «убийцей» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Когда в прошлом году Байден назвал Си Цзиньпина разбойником, а в этом году назвал разбойником Путина, то это показывало, что они ставят Россию и Китай на одну доску не только в своих стратегиях, но и в риторике. Но это не оставляет американцам никакого пространства для маневров в отношениях с Россией, которые для них принципиально важны, что бы они ни говорили», — сказал Акопов.

Байден показал себя несерьезным игроком на мировой арене, и теперь к нему не будут относиться всерьез даже союзные с Америкой страны, не говоря уже о России и Китае, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.