Сегодня спецслужбы Украины проводят спецоперации на территории РФ, связанные с похищениями и убийствами людей. В частности, телеканал «Россия 24» опубликовал сюжет о группе похитителей, которые в декабре прошлого года пытались насильственно вывезти в Украину ополченца, живущего в Астраханской области.
«Если говорить конкретно про СБУ, то после предъявления «пидозры» Анатолию Шарию я даже не знаю, как её квалифицировать. Это точно спецслужба? Может, это надо как-то иначе называть. Потому что любой человек, который имеет отношение хотя бы к истории спецслужб, гомерически хохочет над этим», — категоричен эксперт.
Когда речь заходит про спецслужбы, под этим обычно подразумевается результативность или успешность действий, а совсем не провалы и катастрофы, подчеркнул Гаспарян.
Кроме того, всякий раз, когда обсуждают какие-то активные действия СБУ в отношении России, из этой концепции почему-то выпадает образ российской контрразведки, которая все это локализует, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.