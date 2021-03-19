Решение Службы безопасности Украины объявить о подозрении в государственной измене находящемуся за границей блогеру Анатолию Шарию не выдерживает никакой критики. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Виктор Шарий рассказал о попытках СБУ в связке с неонацистами подкупить его ради закрытия партии © Facebook, Партія Шарія

«Если говорить конкретно про СБУ, то после предъявления «пидозры» Анатолию Шарию я даже не знаю, как её квалифицировать. Это точно спецслужба? Может, это надо как-то иначе называть. Потому что любой человек, который имеет отношение хотя бы к истории спецслужб, гомерически хохочет над этим», — категоричен эксперт.

Когда речь заходит про спецслужбы, под этим обычно подразумевается результативность или успешность действий, а совсем не провалы и катастрофы, подчеркнул Гаспарян.

Кроме того, всякий раз, когда обсуждают какие-то активные действия СБУ в отношении России, из этой концепции почему-то выпадает образ российской контрразведки, которая все это локализует, добавил собеседник издания.

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