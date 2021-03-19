Оппозиционному украинскому политику Виктору Медведчуку после подписания Минских соглашений по Донбассу могли дать определенные гарантии неприкосновенности. Похоже, сегодня они обнулились. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук Владимиром Зеленским закрытие каналов и, возможно, последовавшее за этим дело против блогера Анатолия Шария являются элементами зачистки оппозиции в преддверии готовящихся провокаций в Донбассе.

«Тут можно высказать такую гипотезу относительно того, что, когда заключались Минские соглашения, была такая непубличная часть — определенная договоренность, которая гарантировала Медведчуку, его бизнесу, медиаструктурам, политическим структурам неприкосновенность. Теперь, очевидно, эти договоренности обнулены, и следует ожидать того, что да, обострение возможно», — указал эксперт.

Поскольку объявленный режим прекращения огня не подкрепляется соответствующими политическими договоренностями, то военные по ту и по другую сторону воспринимают это лишь как временную передышку, пояснил политолог.

Золотарев добавил, что сейчас вряд ли возможны масштабные боевые действия, но в том, что вполне вероятны обострения, сомнений нет.

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