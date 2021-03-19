Сейчас озвучивается версия, что предпринятые украинскими властями во главе с Владимиром Зеленским закрытие каналов и, возможно, последовавшее за этим дело против блогера Анатолия Шария являются элементами зачистки оппозиции в преддверии готовящихся провокаций в Донбассе.
«Тут можно высказать такую гипотезу относительно того, что, когда заключались Минские соглашения, была такая непубличная часть — определенная договоренность, которая гарантировала Медведчуку, его бизнесу, медиаструктурам, политическим структурам неприкосновенность. Теперь, очевидно, эти договоренности обнулены, и следует ожидать того, что да, обострение возможно», — указал эксперт.
Поскольку объявленный режим прекращения огня не подкрепляется соответствующими политическими договоренностями, то военные по ту и по другую сторону воспринимают это лишь как временную передышку, пояснил политолог.
Золотарев добавил, что сейчас вряд ли возможны масштабные боевые действия, но в том, что вполне вероятны обострения, сомнений нет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.