Спровоцировав дипломатический кризис в отношениях с Россией, США обеспечили Москве пространство для маневра на украинском направлении. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: США могут толкнуть Украину на широкомасштабную войну с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Американский лидер также заявил, что президент РФ «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.

По словам Корнилова, данное заявление Байдена спровоцировало серьезный дипломатический кризис в российско-американских отношениях, что открыло для России определенные новые возможности.

«Теперь никаких иллюзий по поводу того, что наши отношения, если не наладятся, то могут хотя бы находиться на прежнем уровне холодных обменов любезностями, уже не осталось. Соответственно, теперь есть определенные дополнительные возможности для маневра по целому ряду внешнеполитических направлений, в том числе на украинском направлении и направлении в Донбассе», — пояснил политолог.

Так, он отметил, что надеется, что 1 апреля прекратятся поставки российского и белорусского дизтоплива на Украину. Это, по словам Корнилова, будет началом нового уровня взаимоотношений между Москвой и Киевом, которому дал старт Байден.

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