Евромайдана 2013-2014 годов можно было избежать, и в этом огромная вина тогдашнего украинского руководства. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Эскалация в Донбассе, «российский майдан» и свержение Путина. Версии © РИА Новости, Сергей Батурин | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что к этим трагическим событиям привели и фактор внешнего влияния на эти процессы, и фактор непрофессионализма других игроков.

«Если мы говорим о внешнем влиянии, то прежде всего речь идет о США. Если о непрофессионализме, то это прежде всего была проблема Европы и России. Они не смогли и не захотели сделать модель стабилизации этой ситуации», — констатировал Бортник.

В конечном итоге мы получили разделенную на различные зоны влияния Украину, небольшая ее часть входит в зону влияния России, вся остальная ее часть входит в зону влияния стран Запада, добавил политолог.

Для украинцев это безусловная историческая катастрофа, и, возможно, эта ситуация будет катастрофичной и для других стран, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.