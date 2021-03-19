В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Эксперт пояснил, что к этим трагическим событиям привели и фактор внешнего влияния на эти процессы, и фактор непрофессионализма других игроков.
«Если мы говорим о внешнем влиянии, то прежде всего речь идет о США. Если о непрофессионализме, то это прежде всего была проблема Европы и России. Они не смогли и не захотели сделать модель стабилизации этой ситуации», — констатировал Бортник.
В конечном итоге мы получили разделенную на различные зоны влияния Украину, небольшая ее часть входит в зону влияния России, вся остальная ее часть входит в зону влияния стран Запада, добавил политолог.
Для украинцев это безусловная историческая катастрофа, и, возможно, эта ситуация будет катастрофичной и для других стран, заключил собеседник издания.
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