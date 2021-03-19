Своими последними заявлениями президент США Джо Байден спровоцировал серьезный дипломатический кризис в российско-американских отношениях. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Рар: Россия - не противник США © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Владимира Путина «убийцей». Американский лидер также заявил, что президент РФ «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.

Корнилов отметил, что отзыв российского посла из США на консультации — это шаг, который в этом тысячелетии Россией еще не предпринимался, поэтому есть все основания говорить о том, что конфронтация между Москвой и Вашингтоном обостряется.

«Так что, однозначно, мы видим, что это неумное, мягко говоря, заявление Байдена уже привело к серьезному дипломатическому кризису в наших отношениях, и не факт, что этим только ограничится. Это действительно переход на новый уровень отношений между Москвой и Вашингтоном, причем на самый низкий уровень со времен холодной войны, и в этом не приходится сомневаться», — заявил политолог.

В то же время он подчеркнул, что не видит возможностей для дальнейшего ухудшения ситуации, в частности, для разрыва дипломатических отношений.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.