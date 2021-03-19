Годы, проведенные Крымом в составе Украины, не прошли даром, и какое-то время украинские пережитки еще будут аукаться в регионе. Об этом директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов сказал в интервью изданию Украина.ру

Крымчане давно поняли, что Украина не любит Крым — Белозерова © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

По его мнению, таких решений просто остерегались, что связано с оставшимися от Украины пережитками, с которыми, по словам эксперта, нужно расставаться сразу, «иначе они будут выскакивать в самый неподходящий момент».

«Я думаю, все будет хорошо. А все эти украинские пережитки крымчане уже перерастают. Наверное, это еще будет какое-то время аукаться (23 года даром не прошли). Но с каждым годом все меньше каких-то наследственных проявлений», — заявил Мартынов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.