По его словам, Международный институт новейших государств еще в 2014 году предлагал руководству России проект ротации крымских элит от среднего управленческого звена до самого верха. Смысл заключался в том, чтобы предложить чиновникам новые должности повыше, но на материковой части страны. Проект был отклонен, отметил Мартынов.
По его мнению, таких решений просто остерегались, что связано с оставшимися от Украины пережитками, с которыми, по словам эксперта, нужно расставаться сразу, «иначе они будут выскакивать в самый неподходящий момент».
«Я думаю, все будет хорошо. А все эти украинские пережитки крымчане уже перерастают. Наверное, это еще будет какое-то время аукаться (23 года даром не прошли). Но с каждым годом все меньше каких-то наследственных проявлений», — заявил Мартынов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.