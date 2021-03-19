Зеленский точно не будет ссориться с США из-за олигарха Игоря Коломойского. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Первый пошел: большая охота на Коломойского

По мнению Бондаренко, Зеленский будет искать компромиссы и более мягкие формы сотрудничества, но вряд ли готов ссориться с Западом в этой ситуации. При этом он подчеркнул, что президент не выдаст бизнесмена американцам.

«Он не может выдать, поскольку Конституция Украины прямо запрещает выдавать граждан Украины другому государству. Для этого надо Коломойского либо лишить украинского гражданства, что Зеленский вряд ли будет предпринимать, либо идти на нарушение Конституции», — пояснил политолог.

Он также призвал не сравнивать эту ситуацию с предыдущими примерами отступления Зеленского от конституционных норм. Эксперт привел в пример ситуацию с увольнением председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, отметив, что, хотя Конституция и не дает президенту права принимать подобные решения, но и не запрещает напрямую. На случай же выдачи украинских граждан третьим государствам существует четкое предписание, отметил Бондаренко.

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