Директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко объяснил, почему союз пропрезидентской фракции «Слуга народа» с «Батькивщиной» является самым очевидным вариантом в случае необходимости новой коалиции. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Бортник: На местных выборах «Слуге народа» придется пойти на коалиции с ОПЗЖ и «Евросолидарностью» © стрингер Владимира Зеленского на коалицию с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко могут вынудить лишь три обстоятельства: экономический или политический кризис, а также раскол внутри «Слуги народа».

При этом он считает, что союз с «Батькивщиной» является самым очевидным вариантом.

«"Евросолидарность" отпадает точно так же, как и ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа — За жизнь". — Ред.), потому что это партии-близнецы. Можно сказать, что это одна политическая сила с двумя головами: одна смотрит на Запад, другая — на Восток. Но карман у них один», — заявил эксперт.

Что касается «Голоса», то коалиция с ним, по его мнению, лишь добавит уверенности компрадорским силам, которые уже существуют внутри «Слуги народа», и Украина еще больше окажется под внешним управлением.

Приход же Тимошенко, по словам Бондаренко, станет сигналом к возврату к политике опоры на собственные силы и развитию украинского суверенного проекта.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.