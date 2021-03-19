Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на коалицию с Юлией Тимошенко в случае экономического или политического кризиса, а также раскола внутри «Слуги народа». Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko Михаил Волынец сообщил, что переговоры о коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» ведутся еще с прошлого года.

Бондаренко подчеркнул, что такой политический союз возможен лишь при одном условии — Тимошенко получает премьерское кресло. При этом он перечислил три обстоятельства, которые могут вынудить Зеленского согласиться на это условие.

«Это может быть либо абсолютно безвыходная ситуация в экономике, когда надо будет кому-то взять на себя смелость и исправить ситуацию, тогда могут обратиться к Тимошенко как к антикризисному менеджеру. Это может быть ситуация, когда может сложиться политический кризис в стране, и тогда ради его разрешения необходимо будет объединение с другими политическими силами в единую коалицию», — отметил политолог.

В качестве третьего сценария он выделил некую кризисную ситуацию внутри нынешней коалиции, которой сейчас нет, но которая прогнозируется.

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