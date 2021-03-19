Если пропрезидентская фракция «Слуга народа» хочет создать коалицию с фракцией «Батькивщина», то президенту Украины Владимиру Зеленскому надо быть готовым, что Юлия Тимошенко потребует пост премьера. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko Михаил Волынец сообщил, что переговоры о коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» ведутся еще с прошлого года. По его словам, также поднимался вопрос о том, чтобы часть наиболее достойных депутатов из команды Тимошенко могли возглавить министерства.

«Я думаю, что главным вопросом подобной коалиции может быть только один: согласна ли нынешняя власть на то, чтобы Юлия Тимошенко возглавила правительство? На меньшее она вряд ли согласится: просто получить какие-то министерские портфели для своих депутатов — это слишком мелко для политика уровня Тимошенко», — убежден Бондаренко.

При этом, согласна ли на это власть, по его мнению, вопрос спорный, потому что Зеленский осознает политический опыт и вес Тимошенко.

Кроме того, политолог считает, что аналогичные переговоры ведутся и с другими фракциями, например с «Голосом». В этой связи Бондаренко подчеркнул, что подобного рода решения о переформатировании коалиции могут нарушить систему баланса внутри партии «Слуга народа».

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