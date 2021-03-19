Преобладающее большинство всех законопроектов в Верховной Раде Украины всегда голосовались ситуативным большинством, а не коалицией. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Арахамия заговорил о возможности коалиции с «Батькивщиной» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александра Дубинского от должности своего председателя, а на следующий день партия обвинила его в неповиновении и нарушении устава, из-за чего было принято решение об исключении нардепа из рядов «Слуги народа».

По словам Бондаренко, даже если олигарх Игорь Коломойский попытается вывести остальных своих депутатов (а вывести он может только мажоритарщиков, которых в его группе насчитывается всего порядка 17 человек), это не создаст проблем для «Слуги народа».

Он напомнил, что на протяжении всей украинской независимости 99% всех законодательных актов принимались ситуативным большинством, а не только голосами коалиции. Политолог подчеркнул, что соответствующего требования нет ни в регламенте Верховной Рады, ни в Конституции Украины.

«Так что я думаю, что вопрос функционирования парламента — это не вопрос количества людей, которые голосуют за тот или иной законопроект от коалиции, это вопрос того, насколько коалиция договороспособна и насколько она способна находить компромисс с другими фракциями. Пока что я не вижу угроз для партии "Слуга народа" и монобольшинства», — заявил Бондаренко.

В январе Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины, в числе которых оказался Дубинский, а в начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении Коломойского.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.