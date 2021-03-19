То, что в партии и фракции «Слуга народа» существует несколько групп, не говорит о расколе, олигарх Игорь Коломойский не несет для их единства никакой угрозы. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Попов: Ситуация с Дубинским будет работать на раскол «Слуги народа» © sobityadnya.ru Александра Дубинского от должности своего председателя, а на следующий день партия обвинила его в неповиновении и нарушении устава, из-за чего было принято решение об исключении нардепа из рядов «Слуги народа».

По словам Бондаренко, ни исключение Дубинского, ни недовольство Коломойского не дают оснований говорить о том, что его группа выйдет из коалиции.

Он отметил, что максимум, чего может добиться бизнесмен, — это переформатирования большинства в некоторых областных советах, где у Коломойского и его людей существует политическое большинство, например, в Киевской области.

«А что касается исхода людей Коломойского из фракции, то это могут сделать только мажоритарщики, потому что если уйдут люди, которые пришли в Верховную Раду по спискам, то Коломойский может не досчитаться целого ряда депутатов, поскольку, согласно украинскому законодательству, добровольный выход из фракции депутата, который прошел по спискам партии, сразу же влечет за собой потерю мандата. Поэтому я думаю, что Коломойский пока только угрожает», — пояснил Бондаренко.

При этом политолог подчеркнул, что из 32-34 человек Коломойского во фракции всего порядка 17 мажоритарщиков, которые могут выйти, но это ничем не грозит «Слуге народа».

В январе Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины, в числе которых оказался Дубинский, а в начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении Коломойского.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.