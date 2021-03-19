Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев перечислил направления, которые достанутся депутатам от фракции «Батькивщины» в случае ее коалиции со «Слугой народа». Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Зеленский и Тимошенко ведут переговоры о коалиции еще с прошлого года — депутат © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua Михаил Волынец сообщил, что переговоры о коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» ведутся еще с прошлого года. По его словам, также поднимался вопрос о том, чтобы часть наиболее достойных депутатов из команды Юлии Тимошенко могла возглавить министерства.

«Да, если этот "брак по расчету" оформится, то такие направления, как аграрное и жилищно-коммунальное хозяйство, могут быть кооптированы представителями "Батькивщины": [Вадимом] Ивченко, [Алексеем] Кучеренко… Как раз по этим направлениям у Тимошенко хороший кадровый потенциал», — заявил Золотарев.

Он также подтвердил информацию о том, что переговоры о коалиции ведутся с прошлого года, и отметил, что они длятся так долго из-за «специфичного» поведения «Слуги народа», которая тянет резину — не хочет сжигать мосты, но и обязательства давать не намерена.

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