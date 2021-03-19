Ранее депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец сообщил, что переговоры о коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» ведутся еще с прошлого года. По его словам, также поднимался вопрос о том, чтобы часть наиболее достойных депутатов из команды Юлии Тимошенко могла возглавить министерства.
«Да, если этот "брак по расчету" оформится, то такие направления, как аграрное и жилищно-коммунальное хозяйство, могут быть кооптированы представителями "Батькивщины": [Вадимом] Ивченко, [Алексеем] Кучеренко… Как раз по этим направлениям у Тимошенко хороший кадровый потенциал», — заявил Золотарев.
Он также подтвердил информацию о том, что переговоры о коалиции ведутся с прошлого года, и отметил, что они длятся так долго из-за «специфичного» поведения «Слуги народа», которая тянет резину — не хочет сжигать мосты, но и обязательства давать не намерена.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.