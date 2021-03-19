Конфликт в Донбассе может быть решен не только в результате переговоров по всем его аспектам, он может быть решен и за счет проигравшей стороны. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

«И этим каналом вы пытаетесь вернуть Донбасс?»: украинцы высмеяли тв-шоу пресс-секретаря Зеленского © Юлия Мендель/Фейсбук

Если случится какой-то внутренний кризис в России, Украине или в странах Запада, то за счет их интересов этот конфликт может быть решен, пояснил эксперт.

«Стороны считают сегодня именно этот вариант наиболее реалистичным, и поэтому продолжается политэкономическая война на истощение в расчете на то, что кто-то проиграет, и за счет него эти проблемы решатся», — считает Бортник.

Политолог при этом добавил, что конфликт следовало бы решить, договорившись по всем его аспектам (внутриукраинский конфликт, межгосударственный конфликт России и Украины, геополитический конфликт между Россией и Западом), хотя сделать это будет сложно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.