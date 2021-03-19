По его словам, ситуация в пропрезидентской партии «Слуга народа» накалилась, и это вопрос ближайшего времени, когда вслед за депутатом Александром Дубинским ее начнут покидать и другие члены. Это значит, что фракция «Слуга народа» будет нуждаться в коалиции.
«Что отсюда проистекает: поскольку "За життя" теперь превратилась в идеологического оппонента президента в силу известных причин, с [экс-президентом Украины, депутатом ВР, лидером партии "Европейская солидарность" Петром] Порошенко после обвинений его в коррупции — личностный конфликт, "Голос" недееспособен, то остается только "Батькивщина". И здесь у Тимошенко получается золотая акция», — отметил Золотарев.
При этом он подчеркнул, что Тимошенко, будучи опытным политиком, просто за спасибо на такой политический союз не пойдет. Политолог напомнил, что у нее есть целый ряд принципиальных позиций по земельному вопросу и она резко выступает против внешнего управления.
Кроме того, по словам Золотарева, команда Зеленского боится заполучить «слишком сильного» премьера, на что также претендует Тимошенко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.