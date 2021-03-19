Сегодня конфликт в Донбассе состоит из трех уровней: внутренний украинский конфликт, конфликт между Киевом и Москвой и геополитический конфликт между Россией и Западом. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik

Эксперт подчеркнул, что по всем этим аспектам нужно договариваться, иначе в какой-то момент кто-то из участников переговоров выдернет скатерть и перевернет стол.

«Донбасс также является элементом крымской ситуации. Без какого-то хотя бы неформального консенсуса по Крыму конфликт в Донбассе тоже не решится. Это нужно понимать и принимать как данность. К тому же война в Донбассе является частью геополитической игры между Россией и Западом. Без договоренностей на этом уровне конфликт тоже не решится. Вообще донбасская ситуация — это некая матрешка. Это и внутренний конфликт, и межгосударственный конфликт, и геополитическое противостояние», — констатировал Бортник.

Политолог добавил, что из-за сложных причин конфликта его последствия тоже будут сложными и многогранными, чем просто смена электорального баланса на Украине.

Полностью интервью можно прочитать здесь.