Комплекс мер по выполнению Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе был принят странами «нормандского формата» и утвержден Советом безопасности ООН в 2015 году. Представители украинской стороны в последнее время не раз заявляли, что выполнить Минские соглашения в нынешней редакции невозможно.
Эксперт подчеркнул, что по всем этим аспектам нужно договариваться, иначе в какой-то момент кто-то из участников переговоров выдернет скатерть и перевернет стол.
«Донбасс также является элементом крымской ситуации. Без какого-то хотя бы неформального консенсуса по Крыму конфликт в Донбассе тоже не решится. Это нужно понимать и принимать как данность. К тому же война в Донбассе является частью геополитической игры между Россией и Западом. Без договоренностей на этом уровне конфликт тоже не решится. Вообще донбасская ситуация — это некая матрешка. Это и внутренний конфликт, и межгосударственный конфликт, и геополитическое противостояние», — констатировал Бортник.
Политолог добавил, что из-за сложных причин конфликта его последствия тоже будут сложными и многогранными, чем просто смена электорального баланса на Украине.
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