Ранее партийное отделение «Слуги народа» по Киевской области освободило своим решением Дубинского от должности своего председателя, а на следующий день партия обвинила депутата в неповиновении и нарушении устава, из-за чего и было принято решение об исключении его из рядов «Слуги народа».
«У [олигарха Игоря] Коломойского достаточно влияния, чтобы привлечь не только те 40 человек, которых он протежировал, но и тех, кто по тем или иным причинам недоволен положением дел во фракции. А таковых хватает, поскольку, если мы говорим о внутрифракционном раскладе, то порядка 170-180 человек во фракции ориентируются на Зеленского на данный момент, а остальных по разным причинам можно отнести к внутрипартийной фронде», — отметил Золотарев.
В январе Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины, в числе которых оказался Дубинский, а в начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении Коломойского.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.