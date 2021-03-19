Ситуация в пропрезидентской партии «Слуга народа» накалилась, и это вопрос ближайшего времени, когда вслед за депутатом Александром Дубинским ее начнут покидать и другие члены. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Первый пошел: большая охота на Коломойского

«У [олигарха Игоря] Коломойского достаточно влияния, чтобы привлечь не только те 40 человек, которых он протежировал, но и тех, кто по тем или иным причинам недоволен положением дел во фракции. А таковых хватает, поскольку, если мы говорим о внутрифракционном раскладе, то порядка 170-180 человек во фракции ориентируются на Зеленского на данный момент, а остальных по разным причинам можно отнести к внутрипартийной фронде», — отметил Золотарев.

В январе Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины, в числе которых оказался Дубинский, а в начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении Коломойского.

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