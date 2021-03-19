Президент Украины Владимир Зеленский попытается эмулировать деятельность против олигарха Игоря Коломойского и его людей, но этого США будет мало. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Первый пошел: большая охота на Коломойского Александра Дубинского, а затем против Коломойского резко ускорили этот процесс раскола партии и фракции «Слуга народа».

«Это, знаете, выбор между двух огней: если Вашингтон будет жарить на медленном огне, то Игорь Валерьевич может очень быстро сделать фастфуд, то есть быстрее создать неприятности. Но, скажем так, по мощи и в силу известных обстоятельств понятно, что потенциал Вашингтона на порядок больше. И тут, собственно, выбор из двух зол, и выбирают меньшее. Выбор очевиден, но пока что, выбирая между Вашингтоном и Коломойским, выбор делают не в пользу последнего», — отметил Золотарев.

По его мнению, какое-то время будут наблюдаться попытки Зеленского эмулировать процесс преследования Коломойского, но, как отметил политолог, американцы уже адаптировались к этому и будут готовы к тому, что их попытаются водить за нос.

В январе Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины, в числе которых оказался Дубинский, а в начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении Коломойского.

Впоследствии партийное отделение «Слуги народа» по Киевской области освободило своим решением Дубинского от должности своего председателя, а на следующий день в партии заявили, что Дубинский созвал альтернативную конференцию парторганизации, чем грубо нарушил устав и дискредитировал партию. Такие действия депутата были охарактеризованы как неповиновение и нарушение устава, из-за чего и было принято решение об исключении его из рядов «Слуги народа».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.