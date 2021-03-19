Сегодня Украина зажата между обязательствами Минских соглашений, участники которых не одобрят попытку выйти за их рамки, и военными возможностями России, которые нивелируют попытки силового решения конфликта. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik

Украина может принимать какие-то решения, но вряд ли она может что-то реализовывать без поддержки этих игроков, пояснил эксперт.

«Вообще донбасская ситуация — это некая матрешка. Это и внутренний конфликт, и межгосударственный конфликт, и геополитическое противостояние. И по всем этим аспектам нужно договариваться, иначе в какой-то момент кто-то из участников переговоров выдернет скатерть и перевернет стол», — констатировал Бортник.

Политолог добавил, что теоретически можно перезагрузить идеологическое поле конфликта, но для этого и в России, и на Украине должны появиться новые люди, чего пока нет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.