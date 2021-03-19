Комплекс мер по выполнению Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе был принят странами «нормандского формата» и утвержден Советом безопасности ООН в 2015 году. Представители украинской стороны в последнее время не раз заявляли, что выполнить Минские соглашения в нынешней редакции невозможно.
Украина может принимать какие-то решения, но вряд ли она может что-то реализовывать без поддержки этих игроков, пояснил эксперт.
«Вообще донбасская ситуация — это некая матрешка. Это и внутренний конфликт, и межгосударственный конфликт, и геополитическое противостояние. И по всем этим аспектам нужно договариваться, иначе в какой-то момент кто-то из участников переговоров выдернет скатерть и перевернет стол», — констатировал Бортник.
Политолог добавил, что теоретически можно перезагрузить идеологическое поле конфликта, но для этого и в России, и на Украине должны появиться новые люди, чего пока нет.
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