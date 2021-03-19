Усугубится ли раскол в партии и фракции «Слуга народа», зависит от того, какой сценарий возьмет на вооружение олигарх Игорь Коломойский, против которого США ввели санкции. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Первый пошел: большая охота на Коломойского Александру] Дубинскому, затем к Коломойскому резко ускорили этот процесс (раскол. — Ред.). То есть это могло длиться достаточно долго, поскольку понятно было, что клиентела Коломойского и "Слуга народа" движутся по расходящимся направлениям. И тут вопрос времени, когда все это перейдет в фазу обострения», — отметил политолог.

В январе Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины, в числе которых оказался Дубинский, а в начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении Коломойского.

Впоследствии партийное отделение «Слуги народа» по Киевской области освободило своим решением Дубинского от должности своего председателя, а на следующий день в партии заявили, что Дубинский созвал альтернативную конференцию парторганизации, чем грубо нарушил устав и дискредитировал партию. Такие действия депутата были охарактеризованы как неповиновение и нарушение устава, из-за чего и было принято решение об исключении его из рядов «Слуги народа».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.