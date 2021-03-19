«Потому что санкции США по отношению сначала к [депутату Александру] Дубинскому, затем к Коломойскому резко ускорили этот процесс (раскол. — Ред.). То есть это могло длиться достаточно долго, поскольку понятно было, что клиентела Коломойского и "Слуга народа" движутся по расходящимся направлениям. И тут вопрос времени, когда все это перейдет в фазу обострения», — отметил политолог.
В январе Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины, в числе которых оказался Дубинский, а в начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении Коломойского.
Впоследствии партийное отделение «Слуги народа» по Киевской области освободило своим решением Дубинского от должности своего председателя, а на следующий день в партии заявили, что Дубинский созвал альтернативную конференцию парторганизации, чем грубо нарушил устав и дискредитировал партию. Такие действия депутата были охарактеризованы как неповиновение и нарушение устава, из-за чего и было принято решение об исключении его из рядов «Слуги народа».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.