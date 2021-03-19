Атака президента Украины Владимира Зеленского на оппозицию была вызвана критической необходимостью. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский своим указом заблокировал работу трех телеканалов, которые связывают с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Позднее были введены санкции в отношении одного из лидеров политсилы Виктора Медведчука. Кроме того, СБУ сообщила, что оппозиционный блогер Анатолий Шарий стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

Этот процесс могут поддерживать западные партнеры, этот процесс может кто-то стимулировать, но ситуация развивалась для президента и его команды таким образом, что через полгода-год они бы полностью потеряли остатки доверия и остатки власти, пояснил эксперт.

«То есть президент был бы не только непопулярен, но и выглядел бы слабым. А сейчас власть пытается хотя бы не выглядеть слабой. Вот почему это было сделано», — считает Бортник.

Попытка ограничить оппозиционным силам доступ к медиапространству и дополнительно их дискредитировать — это политическая необходимость, хотя она выходит и за рамки закона, и за рамки правил политических игр, резюмировал политолог.

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