17 марта Кабинет министров назначил Александра Роднянского членом набсовета украинского «Ощадбанка» сроком на три года по квоте президента Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина

Известно, что Александр является сыном россиянина Александра Роднянского-старшего, основателя канала «1+1», ныне принадлежащего Игорю Коломойскому, известному украинскому олигарху, против которого США ввели санкции, а Зеленский их поддержал.

«Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Роднянский назначен на должность на три года», — пишет агентство.

Первый пошел: большая охота на Коломойского Владимира Зеленского, студия «Квартал 95», выходил в эфире канала Коломойского. Именно там транслировался принесший Зеленскому большую популярность сериал «Слуга народа: история будущего президента».

«1+1», сдвинув по времени обращение Порошенко к народу, в ночь 31 декабря 2018 года нарушил традицию и выпустил обращение Зеленского, который поздравил всех с Новым годом и объявил о старте своей кампании.