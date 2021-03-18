Байден ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и заявил, что глава российского государства «ответит» за «вмешательство в американские выборы».
«Иллюзии по поводу того, что Америка прекратит режим санкций, теперь испарились окончательно», — отметил Корнилов.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Слова Байдена вызвали возмущение у российских политиков и экспертов. Глава российского посольства в США Анатолий Антонов был вызван в Россию для консультаций.
Между тем сам президент Путин с иронией воспринял слова Байдена.
Он пожелал своему американскому коллеге здоровья и напомнил, что политический класс США формировался в непростых исторических событиях, одним из которых был геноцид коренного населения Америки.