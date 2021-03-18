Последние заявления президента США Джо Байдена разрушили все шансы на прекращение антироссийских санкций и восстановление цивилизованного диалога с Россией, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру 18 марта

Байден ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и заявил, что глава российского государства «ответит» за «вмешательство в американские выборы».

«Иллюзии по поводу того, что Америка прекратит режим санкций, теперь испарились окончательно», — отметил Корнилов.

На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на нашем сайте.

Слова Байдена вызвали возмущение у российских политиков и экспертов. Глава российского посольства в США Анатолий Антонов был вызван в Россию для консультаций.

Между тем сам президент Путин с иронией воспринял слова Байдена.

Он пожелал своему американскому коллеге здоровья и напомнил, что политический класс США формировался в непростых исторических событиях, одним из которых был геноцид коренного населения Америки.