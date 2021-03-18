Зеленский подчеркнул, что полноправное членство Украины в ЕС «нельзя откладывать в долгий ящик».
«Украина в Евросоюзе — это не фантастическая, далекая мечта. Это стратегическая, достижимая цель, которую мы хотим воплотить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран Европейского Союза, которые, в хорошем смысле этого слова, станут лоббистами Украины на этом пути», — сказал он.
По словам украинского президента, Украина и Литва подписали декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.
Также Зеленский подчеркнул важность максимальной реализации потенциала Украины в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями.
В феврале в Офисе президента Украины заявили, что вопрос членства Украины в Европейском союзе должен решиться до конца текущего десятилетия.