Членство Украины в Евросоюзе является достижимой целью. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 марта на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой

Зеленский подчеркнул, что полноправное членство Украины в ЕС «нельзя откладывать в долгий ящик». «Эту страну погубит коррупция». За что Евросоюз зол на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Украина в Евросоюзе — это не фантастическая, далекая мечта. Это стратегическая, достижимая цель, которую мы хотим воплотить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран Европейского Союза, которые, в хорошем смысле этого слова, станут лоббистами Украины на этом пути», — сказал он.

По словам украинского президента, Украина и Литва подписали декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Также Зеленский подчеркнул важность максимальной реализации потенциала Украины в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями.

В феврале в Офисе президента Украины заявили, что вопрос членства Украины в Европейском союзе должен решиться до конца текущего десятилетия.