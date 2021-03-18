Несмотря на санкции, введенные Западом против полуострова после воссоединения Крыма с Россией, иностранные инвесторы находят возможности для инвестиций и совместных экономических проектов с регионом.
«Бесспорно, полуостров интересен для вложения: рекреация, сельское хозяйство, виноделие, морская промышленность — традиционные для нас экономические сферы, которые можно эффективно развивать», — отметил Белик.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.