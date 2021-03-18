Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского по делу о ранении Вячеслава Химикуса. Об этом 18 марта сообщает издание «Грати»

Суд посчитал, что обвинение не доказало виновность Пашинского. Кроме того, ему вернут изъятый ранее пистолет «Глок», из которого он ранил человека.

«Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО», — заявил Пашинский.

По словам Пашинского, он полностью оправдан, но это лишь первый шаг в очищении его имени «от лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой». ГБР Украины завершило расследование дела Пашинского © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

31 декабря 2016 года Пашинский прострелил ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу во время конфликта на дороге. В октябре 2019 года он был арестован без права внесения залога. Ему грозило 7 лет лишения свободы.

Сообщается, что 9 марта потерпевший Вячеслав Химикус отказался от исковых требований, заявив, что он получил компенсацию за нанесенный ущерб. Он отметил, что СМИ развернули кампанию по его дискредитации.