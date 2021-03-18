Развитие Севастополя ограничивают санкции Европейского союза, сказал депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью Украина.ру 18 марта

После воссоединения Крыма с Россией Запад ввел санкции против полуострова, а Украина остановила поставки воды и электроэнергии в регион.

«Если говорить о том, что ограничивает наше развитие, то, как ни банально это прозвучит, нам мешают санкции. Севастополь находится как бы под двойными санкциями: на нас действуют ограничения, которые наложены на всю Россию, и есть персональные "крымские" санкции», — сказал Белик.

Вода, банки и застройка: какие проблемы испытывает Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на нашем сайте.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.