После воссоединения Крыма с Россией Запад ввел санкции против полуострова, а Украина остановила поставки воды и электроэнергии в регион.
«Если говорить о том, что ограничивает наше развитие, то, как ни банально это прозвучит, нам мешают санкции. Севастополь находится как бы под двойными санкциями: на нас действуют ограничения, которые наложены на всю Россию, и есть персональные "крымские" санкции», — сказал Белик.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.