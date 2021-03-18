Решение запретить зрителям присутствовать на матче «Шахтер» – «Рома» в Киеве лишено логики. Об этом в Facebook 18 марта написал гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин

Палкин отметил, что решение не пускать зрителей на матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и итальянской «Ромой» вызвало волну негодования болельщиков ФК «Шахтер». Языковой омбудсмен обвинил «Шахтер» в нарушении прав человека © Facebook, Тарас Кремінь

«В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй «Буковель». Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?» — написал гендиректор клуба.

Палкин также указал, что решение было принято фактически за сутки до начала поединка, когда фанаты уже направлялись в Киев. Кроме того, он обратил внимание, что запрет коснулся лишь футбольных матчей, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме.

«ФК «Шахтер» и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопросы так и останутся без ответов», — добавил Палкин.

Гендиректор донецкого клуба пообещал возместить затраты болельщиков на покупку билетов.

Накануне, 17 марта, провести зрелищный матч без зрителей из-за роста заболеваемости COVID-19 призвал мэр Киева Виталий Кличко.

В первой встрече между «Шахтером» и «Ромой» сильнее оказались итальянцы. В Риме ФК «Шахтер» пропустил три безответных мяча.

Начало ответного матча на стадионе «Олимпийский» запланировано на 19:55 (20:55 мск).