Ранее опрос Центра Разумкова показал, что рейтинг Зеленского в марте по сравнению с январем-февралем немного вырос, а рейтинг Бойко упал.
По мнению Молчанова, это социологическая манипуляция.
«Невозможно такое перетекание голосов в результате репрессивных действий. Я бы этот опрос всерьез не воспринимал», — сказал политолог.
Он предположил, что рейтинг Зеленского мог вырасти за счет голосов Петра Порошенко или Юлии Тимошенко, чей электорат оценил бы закрытие телеканалов и санкции.
Полностью интервью можно прочитать здесь.