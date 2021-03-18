Переход голосов от депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко к президенту Владимиру Зеленскому после санкций в отношении ОПЗЖ выглядит нелогичным. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов

Ранее опрос Центра Разумкова показал, что рейтинг Зеленского в марте по сравнению с январем-февралем немного вырос, а рейтинг Бойко упал.

По мнению Молчанова, это социологическая манипуляция. Стратегия очень простая: Зеленский обещает «перекрыть кислород» врагам Украины © president.gov.ua

«Невозможно такое перетекание голосов в результате репрессивных действий. Я бы этот опрос всерьез не воспринимал», — сказал политолог.

Он предположил, что рейтинг Зеленского мог вырасти за счет голосов Петра Порошенко или Юлии Тимошенко, чей электорат оценил бы закрытие телеканалов и санкции.

Полностью интервью можно прочитать здесь.