Ранее опрос Центра Разумкова показал, что рейтинг Зеленского в марте по сравнению с январем-февралем немного вырос, а рейтинг Бойко упал.

По мнению Молчанова, это социологическая манипуляция.

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«Невозможно такое перетекание голосов в результате репрессивных действий. Я бы этот опрос всерьез не воспринимал», — сказал политолог.

Он предположил, что рейтинг Зеленского мог вырасти за счет голосов Петра Порошенко или Юлии Тимошенко, чей электорат оценил бы закрытие телеканалов и санкции.

Полностью интервью можно прочитать здесь.