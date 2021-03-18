Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко потребовал от мэра Киева Виталия Кличко, который ввел локдаун в столице с 20 марта, компенсации по выплатам заработной платы сотрудникам сферы искусства. Об этом 18 марта он сообщил в Facebook

Министр считает локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта спорным решением.

По его словам, именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санитарно-эпидемических ограничений, и именно они понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии.

«Принимая подобное, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры… Мы готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций. Господин мэр, так почему в этих условиях продолжает работать общественный транспорт… Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства мы готовы помочь», — написал Ткаченко.

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Общественный транспорт будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров. При этом закрываются кинотеатры, театры, музеи и концертные залы.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Мэр Львова Андрей Садовый не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. То же самое сделали в Полтаве.