Министр считает локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта спорным решением.
По его словам, именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санитарно-эпидемических ограничений, и именно они понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии.
«Принимая подобное, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры… Мы готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций. Господин мэр, так почему в этих условиях продолжает работать общественный транспорт… Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства мы готовы помочь», — написал Ткаченко.
Ранее Кличко заявил, что закрывает столицу на неполный локдаун с 20 марта по 9 апреля в связи с распространением COVID-19. В целом все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.
Общественный транспорт будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров. При этом закрываются кинотеатры, театры, музеи и концертные залы.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Мэр Львова Андрей Садовый не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. То же самое сделали в Полтаве.