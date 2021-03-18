Верховная Рада планирует уйти на трехнедельный карантин. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственный источник

Соответствующий вопрос планируется поставить на голосование в Раде в пятницу, 19 марта. Зеленский усомнился в опасности вакцины AstraZeneca © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service Ранее мэр Киева Виталий Кличко усилил карантинные ограничения из-за пандемии, близкие к полному локдауну. В целом на Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Текущий адаптивный карантин продлен до апреля.