Соответствующий вопрос планируется поставить на голосование в Раде в пятницу, 19 марта.

Зеленский усомнился в опасности вакцины AstraZeneca
Зеленский усомнился в опасности вакцины AstraZeneca
© REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service
По данным издания, руководство парламента и лидеры фракций провели по этому поводу консультации, в результате которых пришли к такому консенсусу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко усилил карантинные ограничения из-за пандемии, близкие к полному локдауну. 

В целом на Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Текущий адаптивный карантин продлен до апреля.