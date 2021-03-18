Соответствующий вопрос планируется поставить на голосование в Раде в пятницу, 19 марта.
По данным издания, руководство парламента и лидеры фракций провели по этому поводу консультации, в результате которых пришли к такому консенсусу.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко усилил карантинные ограничения из-за пандемии, близкие к полному локдауну.
В целом на Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Текущий адаптивный карантин продлен до апреля.