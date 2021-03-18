Украинская певица и ведущая Оля Цибульская ни разу не участвовала в национальном отборе «Евровидения». Почему она не захотела попробовать свои силы, написал 18 марта Showbiz.24

Известно, что поездку представителя Украины и его команды на международный песенный конкурс частично финансирует общественный вещатель. Частично — это значит, что остальные средства музыкантам приходится искать самостоятельно. Именно это Цибульская упомянула, объясняя причины своего отсутствия на национальных отборах.

«Когда я еду, то со мной едет большая компания. Посчитала, какой у меня будет бытовой райдер, и решила, что для Украины это пока очень дорого. Слишком дорога Цибуля», — пояснила певица.

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«Для меня "Евровидение" — это конкурс песни. Пока подходящая не написалась. Если придет муза, и то, что мы создадим, захочется показать миру, сделаю это. Ведь лучше быть вечной, как ABBA, чем просто стать артистом, который привезет наш драгоценный флаг на международную арену. Либо круто, либо не рыпайся», — откровенно призналась Оля Цибульская.

В этом году Украину на «Евровидении» представляет киевская группа Go_A, которая, по оценкам букмекеров, может занять 18 или 19 место.